Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Parkplatz, Einkaufsmarkt Lange Maße (fm) Keine 15 Minuten parkte der 25-jährige Elzer seinen Pkw in der ersten Reihe auf dem Parkplatz vor Rewe in Nordstemmen, Lange Maße. Als er am Donnerstag, 13.08.2020, um 17:18 Uhr wieder an seinem Ford Focus war, bemerkte er eine Beschädigung an der rechten hinteren Seite des PKW. Die Tür, das Seitenteil und die Stoßstange wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Nun hofft der Geschädigte auf Zeugen, die sich fernmündlich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 melden.

