Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schwerer Diebstahl eines Außenbordmotors

Waldeck-Scheid (ots)

Das angegangene Motorboot lag in der Zeit vom So.07.06.- Mo.22.06.20 an einer Steganlage im Yachthafen Scheid/Westufer am Edersee. Der Täter näherte sich, im genannten Zeitraum, vermutlich über die Wasserseite und entwendeten gewaltsam einen hochwertigen, gegen Wegnahme gesicherten, Elektro-Außenborder im Wert von ca. 3200.- Euro. Die Anzeigenerstattung erfolgte über die Online-Wache. Weitere Bearbeitung erfolgt durch den WSPPo. Waldeck.

