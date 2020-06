Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gekentertes Segelboot

Ginsheim (ots)

Der 69 jährige Bootsführer befand sich mit seinem Segelboot und einer weiteren männl. Person auf Talfahrt auf dem Rhein. In Höhe der Weisenauer Autobahnbrücke geriet das Segelboot in eine Windböe und kenterte. Beide Bootsinsassen stürzten daraufhin ins Wasser, konnten sich jedoch bis zum Eintreffen der Rettung am Bootsrumpf festhalten. Durch WSP Wiesbaden und der DLRG Mainz konnten beide Personen unverletzt aus dem Wasser geborgen werden. Das gekenterte Segelboot wurde durch die Feuerwehr Mainz zum nächsten Segelhafen verbracht und dort gesichert. Es kam zu keinerlei Gewässerverunreinigung.

