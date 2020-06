Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Miet-Sportboot trieb nach Grundberührung an der Rüdesheimer Aue manövrierunfähig auf dem Rhein.

Rüdesheim/Rheingau (ots)

Eigentlich wollte der Sportbootfahrer vom Rüdesheimer Fahrwasser aus um die unteres Spitze der Rheininsel fahren, um anschließend linksrheinisch bergwärts seine Fahrt fortzusetzen. Offensichtlich fehlte die örtliche Streckenkenntnis, so dass die steinige Untiefe, außerhalb des ausgetonnten Fahrweges, zu einem Propellerschaden führte. Die in der Nähe querende Fähre konnte das treibende Sportboot sicher aufnehmen. In Zusammenarbeit mit der Streife der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurde das Boot mit seiner unverletzten Besatzung in den Hafen in Bingen begleitet und an einer Steganlage befestigt.

