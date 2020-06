Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Wiederholte Gewässerverunreinigung

Lampertheim (ots)

In den vergangenen vier Wochen kam es im Lampertheimer Altrhein im Bereich der dortigen Steganlagen wiederholt zu großflächigen Gewässerverunreinigungen durch mineralölhaltige Substanzen.

Durch die Wasserschutzpolizei Gernsheim werden die Ermittlungen zu den jeweiligen Verursachern geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die mineralölhaltige Substanz aus Sportbooten ausgetreten ist.

Seitens der Polizei wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das Einleiten solcher Substanzen eine Umweltstraftat darstellt und verfolgt wird. Insbesondere das Betreiben von automatischen Bilgenpumpen kann zum ungewollten Einleiten in das Gewässer führen. Deshalb sollten die Maschinenräume der Sportboote frei von öl-und fetthaltigen Rückständen sein. Dieses ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Anfallende Altöle müssen der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

