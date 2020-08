Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ruhestörender Lärm und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Hildesheim (ots)

Elze: Die Polizei Elze hatte i.d.Nacht zum 13.08.2020 in Gronau ab 20:00 Uhr bis nach Mitternacht mehrere Einsätze u.a. wegen ruhestörendem Lärm in Höhe der Burgstraße/Lachszentrum. Kontrollen führten zur Überprüfung von Jugendlichen und Heranwachsenden. Sie wurden mehrfach zur Ruhe und Ordnung, sowie Einhaltung der Coronamaßnahmen ermahnt (u.a.Hinweis, dass sich nur 10 Personen treffen dürfen). Ein Einsatz kurz vor Mitternacht wegen Ruhestörung wird Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach sich ziehen. Bei einem Heranwachsenden wurde eine kleine Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Desweiteren wurde ein herrenloser Beutel mit Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Hier wurde ebenfalls ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

