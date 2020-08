Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Die Polizei in Sarstedt sucht Zeugen zum Verkehrsunfall mit Radfahrer am 07.08.20, 18:35 Uhr

Hildesheim (ots)

Unfallort: Sarstedt, Mühlenstraße Ecke Neustadt(fm)

Ein 70-Jähriger aus Sarstedt befuhr mit seinem PKW die Straße "Neustadt", um anschließend nach rechts in die Mühlenstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 63-Jährigen aus Heisede, der mit seinem Fahrrad den Fußweg parallel zur Neustadt befahren hatte und über die Mühlenstraße hinweg weiter in Richtung Hildesheimer Straße fahren wollte. Zuvor war der Radfahrer über den abgesenkten Bordstein vom Fußweg in den Einmündungsbereich der Mühlenstraße gekommen und mit dem PKW zusammengeprallt. Der Fahrradfahrer erlitt Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen den Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell