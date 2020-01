Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raub in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. Januar 2020, in der Zeit von 3:15 bis 3:30 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Bookholzberg, Holunderstraße, durch unbekannte Geräusche aus dem Schlaf gerissen.

Sie wurde daraufhin durch zwei unbekannte Täter in ihrem Wohnhaus überrascht, die unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld forderten. Ein Täter beaufsichtigte in dieser Zeit die Hauseigentümerin, während der andere Täter nach Bargeld suchte und fündig wurde.

Sie wurde durch die Täter derart eingeschüchtert und dazu aufgefordert, nicht die Polizei zu informieren, so dass erst eine Stunde später die Polizei alarmiert wurde.

Durch die Täter konnte eine bislang unbestimmte Menge an Bargeld entwendet werden.

Die maskierten Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Ca. 180-185 cm groß - schlank - dunkle Ober- und Unterbekleidung, weiße Streifen an der Hose - dunkle Mütze - Handschuhe

Täter 2:

- ca. 170-175 cm groß - kräftige Statur - dunkle Ober-/ Unterbekleidung, weiße Streifen an der Hose - lockige schwarze Haare - Handschuhe

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04331/941-0 zu melden (00058533).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell