Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann bricht Auto auf und wird festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Recklinghausen hat heute, gegen 12.30 Uhr, in einem Parkhaus am Kaiserwall ein Auto aufgebrochen. Abgesehen hatte er es offensichtlich auf eine hochwertige Sonnenbrille, die im Auto lag. Der Mann wurde bei der Tat beobachtet und konnte in der Nähe festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde auch die gestohlene Sonnenbrille bei ihm entdeckt. Der 38-Jährige wurde mit zur Wache genommen.

