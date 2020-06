Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch zur Tageszeit, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Zaun an der Lessingstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. An dem Zaun entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

