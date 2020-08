Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 09.08.2020 überkletterte gegen 04:30 Uhr ein unbekannter Täter einen Zaun eines Betriebsgeländes einer Kfz- Werkstatt in der Alte Heerstraße in Hildesheim. Anschließend drückte er ein Fenster, welches sich auf der Rückseite befindet, auf und kletterte in die Räumlichkeiten. Im Büroraum und Verkaufsraum öffnete der Täter verschiedene Behältnisse und entwendete Bargeld. Bei der Tat wurde er jedoch von einer Person beobachtet, die nach Feststellung des Einbruches sofort die Polizei alarmierte. Der Täter bemerkte den Zeugen und flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Täter blieb erfolglos.

Weitere Zeugen, die zu der Tat oder der Flucht des Täters Angaben machen können, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

