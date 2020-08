Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Handtasche gestohlen

Hildesheim (ots)

Alfeld Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Freitagmittag, 07.08.2020, gegen 13.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Alfeld, Hannoversche Straße. Eine 62-jährige Alfelderin hatte ihre Einkäufe zu ihrem auf dem Parkplatz stehenden PKW gebracht und ihre Handtasche in das Fahrzeug gelegt. Den kurzen Moment, als die Alfelderin ihren Einkaufswagen zurückbrachte, nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die Handtasche aus dem kurzfristig unverschlossenen Fahrzeug. Die Handtasche wurde später im Seitenraum der K 402 zwischen Alfeld und Föhrste gefunden. Jedoch fehlten aus der Tasche ein Handy und ca. 200,- Euro Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Täter gegeben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

