Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kusel, Polizei kontrolliert Busverkehr

Kusel (ots)

Am Donnerstagmorgen führten die Beamten der Schwerverkehrsüberwachung der Polizeidirektion Kaiserslautern am Schulzentrum Kusel eine Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs durch. Das besondere Augenmerk der Spezialisten galt den Schulbusfahrern und ihren Fahrzeugen. Neben kleineren Beanstandungen kam es in einem Fall auch zur Untersagung der Weiterfahrt. Ein Reifen der Antriebsachse war gänzlich ohne Luft und musste gewechselt werden. Die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz werden auch künftig verstärkt Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell