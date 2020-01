Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Kusel (ots)

Eine 53jährige Fahrradfahrerin wird heute Morgen in der Bahnhofstraße, Höhe der Straße "Am Hofacker" von einer Pkw-Fahrerin beim Abbiegen auf einen Parkplatz übersehen. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin. Hierbei bohrte sich der Lenker des Fahrrades in den Oberschenkel der Stürzenden. Dieser musste von der Feuerwehr am Fahrrad abmontiert werden, da das Entfernen des Lenkergestänges aus dem Bein nur in einem chirurgischen Eingriff im Krankenhaus erfolgen konnte.

