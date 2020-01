Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch auf unbewohntem Anwesen

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in zwei Schuppen und die Kellerräume eines zurzeit unbewohnten Wohnanwesens in der Hauptstraße ein und entwendeten einen Boxsack sowie Boxhandschuhe. Die Vorhängeschlösser an der Kellertür und den Toren wurden jeweils aufgebrochen. Die eigentlichen Wohnräume wurden nicht angegangen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

