Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtige Personen beobachtet

Lohnweiler (ots)

Ein und Mann haben am Dienstagabend die Aufmerksamkeit einer Zeugin geweckt. Die beiden liefen um 20:35 Uhr durch die Straße Am Allenberg und schauten in die dort parkenden Fahrzeuge. Die Anwohnerin verständigte vorsorglich die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife waren die mit dunkler Winterbekleidung einschließlich Mützen bekleideten Personen verschwunden. An den Fahrzeugen waren keine Beschädigungen aufzufinden. Hinweise zu den beiden Personen bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

