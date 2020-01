Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pickup rammt Scheune und überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Gehrweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 27-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 387 leichtverletzt. Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, kam er kurz nach dem Ortsausgang Gehrweiler, in Fahrtrichtung Gundersweiler, mit seinem Pickup nach links von der Fahrbahn ab und rammte dort die Hauswand einer Scheune. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 387 musste zur Bergung des PKW zeitweise komplett gesperrt werden. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Gehrweiler, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell