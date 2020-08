Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hei): In der Zeit vom 07.08.2020, 15:00 Uhr bis 08.08.2020, 19:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Median Salze Klinik, An der Peesel in Bad Salzdetfurth, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Audi, vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-901115, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell