Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrin mit knapp 2 Promille unterwegs

Hildesheim (ots)

Holle/ Grasdorf (web) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr stellt eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth zwei Radfahrer auf der L 493, zw. Holle und Grasdorf, fest. Eine Kontrolle des männl. Radfahrers ergibt einen Wert unterhalb der 1,6 Promillegrenze. Die 48jährige Radfahrerin aus der Gemeinde Holle hingegen "pustet" vor Ort einen Wert von knapp 2 Promille. Die Hollerin wird daraufhin in polizeiliches Gewahrsam genommen. Ihr wird auf Anordnung der Polizei von einem Arzt, in einem Hildesheimer Krankenhaus, eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen wird sie wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" wurde eingeleitet.

