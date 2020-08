Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu zwei Verkehrsunfallfluchten in Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie). Am Freitag, 07.08.2020, gegen 16:35 Uhr kam es auf der K422 zwischen Esbeck und Oldendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher schnitt kurz vor dem Ortseingang Esbeck eine Kurve und zwang so den Geschädigten zum Ausweichen nach rechts. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, so dass ein Sachschaden an seinem Mercedes entstand. Der Pkw des Unfallverursachers kann als heller Kleinwagen beschrieben werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem hellen Kleinwagen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Am Samstag, 08.08.2020, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen wurde die Beifahrertür eines geparkten schwarzen Daimler Cabrio älteren Baujahrs beschädigt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

