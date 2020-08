Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Hildesheim (ots)

Lamspringe (web) - Bereits am Freitag, gegen 11:45 Uhr, kam es in Lamspringe, Ahornallee Einmündung Bismarckstraße, zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Eine 55jährige Pkw Führerin aus Lamspringe wollte mit ihrem Pkw VW FOX von der Ahornallee nach rechts auf die Bismarckstraße in Rtg. Graste einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden und bevorrechtigten 61jährigen Radfahrer aus der Gemeinde Lamspringe. Dieser Vollzog sofort eine Gefahrenbremsung, stürze jedoch dabei. Das geführte Fahrrad rutschte noch gegen den Pkw VW. Am Pkw entstand in der Folge ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt (ca. 100 Euro). Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde er zunächst stationär aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell