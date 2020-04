Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Müllsäcke im Wald entsorgt - Täter ermittelt!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagmorgen beim Spazierengehen neben einem Waldweg im Gewann Saugrund, unweit der Mülldeponie, 16 blaue Müllsäcke, die illegal entsorgt worden sind. Die Müllsäcke waren allesamt mit Hausmüll gefüllt. Durch Beamte des Polizeirevier Sinsheim konnten in dem Müll Hinweise auf die Umweltsünder gefunden werden, was schließlich zu deren Ermittlung führte. Die beiden Männer im Alter von 29 und 23 Jahren erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

