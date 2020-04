Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ölspur - Verkehrsunfall mit gestürztem Kradfahrer

Mannheim (ots)

Am Montagabend kurz vor 19 Uhr verlor ein Kradfahrer auf der B36 in der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufgrund einer etwa 300m langen Ölspur die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Verletzt wurde der Mann glücklicherweise nicht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Die Auffahrt musste hierzu kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell