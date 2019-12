Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Arbeitsgeräte aus Hebebühne gestohlen

Mannheim (ots)

Den Ladekoffer einer Hebebühne auf dem Areal des Wasserwerk Rheinau im Hallenweg brachen über die vergangenen Tage bislang unbekannte Täter auf und entwendeten daraus eine Motorflex der Marke Husqvarna sowie eine Motorsäge der Marke Stihl. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl der Geräte bemerkt und Anzeige beim zuständigen Polizeiposten Mannheim-Rheinau erstattet. Als Tatzeit kommt Donnerstagmittag (05.12.) bis Montagvormittag in Betracht. Während der Schaden an der Arbeitsmaschine rund 500 Euro beträgt, schlägt der Diebstahlsschaden mit rund 2.000 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau, Tel.: 0621/87682-0, oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

