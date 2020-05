Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 24.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag den 22.05.2020, in der Zeit von 12:00 - 13:41 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Thomas Philipps Sonderpostens an der Gutenbergstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem der/die bislang unbekannte Verursacher/in beim Ein-/Aussteigen die Beifahrertür eines grauen Citroen touchierte. Dabei entstand ein Sachschaden. Der/die Verursacher/in entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Vechta (04441 943 0)

Steinfeld (Mühlen) - Trunkenheit im Verkehr Am 23.05.2020, gegen 21.15 Uhr befährt ein 18-jähriger Lohne die Straße Am Riedenbach in Steinfeld mit einem Fahrrad. Aufgrund einer starken Alkoholisierung stürzt der Lohner in einen Seitengraben. Eine Blutentnahme wird veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 24.05.2020, gegen 0:28 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Münsterstraße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Polizei mittels eines Drogen-Schnelltests festgestellt, dass er seinen PKW geführt hatte, obwohl er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde bei dem 19-jährigen durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 24.05.2020, gegen 05:33 Uhr, befuhr 21-jähriger mit seinem PKW den Kuhmarkt in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er war einige Tage zuvor schon wegen eines gleichgelagerten Deliktes aufgefallen. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

