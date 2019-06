Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Feuer in einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus

Moers (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr brach aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses an der Essenberger Straße aus. Die Bewohnerin des Zimmers wurde hierbei leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell