13-Jähriger stürzte und verletzte sich schwer

Am Samstag gegen 11.35 Uhr wollte ein 13-jähriger Hünxer mit seinem Mountainbike von der Dinslakener Straße in die Straße An der alten Bergschule abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte in einen Zaun und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste.

