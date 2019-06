Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Raubüberfall auf Tankstelle

Voerde (ots)

Ein unbekannter Täter schlug heute Morgen gegen 03.15 Uhr mit einem Gullideckel die Schiebetür einer Tankstelle an der Bahnhofstraße ein und gelangte so in den Verkaufsraum.

Hinter der Kasse war zu dieser Zeit eine 48-jährige Mitarbeiterin. Mit einem Hammer in der Hand forderte der Täter die Frau auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zugeben. Weiter schlug er mit dem Hammer auf die Theke und einmal auf den Oberarm der Mitarbeiterin.

Die 48-Jährige händigte das Bargeld aus der Kasse in den mitgebrachten Beutel aus. Dann verließ der Täter den Verkaufsraum durch die eingeschlagene Schiebetür und flüchtete zu Fuß.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, er trug dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

