POL-WES: Wesel - Mann randaliert im Krankenhaus und Polizeigewahrsam

Wesel (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Wesel hat am Sonntag gegen 01.25 Uhr in einem Krankenhaus an der Pastor-Janßen-Straße randaliert.

Er ist als alkoholisierte, leicht verletzte Person in die Notaufnahme eingeliefert worden. Dort randalierte er und beschädigte einen Beistelltisch und versuchte zu entkommen. Ein 29-jähriger Rettungssanitäter aus Voerde folgte dem Mann. Der 43-Jährige griff den Sanitäter an, indem er ihn am Bein packte und mehrere Treppenstufen herunter stieß. Der Sanitäter verletze sich am Daumen und am Knie und war nicht mehr dienstfähig.

Der 43-jährige verließ das Krankenhaus und konnte durch Polizisten in der Nähe des Krankenhauses liegende auf dem Boden gefunden werden. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Im Polizeigewahrsam randalierte er weiter. Ein Arzt hat dem Mann auch eine Blutprobe entnommen.

