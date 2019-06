Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall - Rennradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, wollte eine 48-jährige Kamp-Lintforterin mit ihrem Auto von der Zufahrt einer Gärtnerei auf die Rheurdter Straße (B 510) fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Rennradfahrer aus Wesel, der den in beide Richtungen freigegebenen Radweg von Kamp-Lintfort aus in Richtung Rheurdt befuhr.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell