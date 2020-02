Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach

Wohnungseinbruch

76889 Oberotterbach (ots)

Am Samstag den 08.02.2020 wurde im Zeitraum von 12:00 - 20:30 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter gelangten über die Terrassentür in das Anwesen und hatten es vermutlich auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

