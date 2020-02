Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendiebe unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Taschendiebe waren am Morgen des 08.02.2020 in einem Wörther Einkaufsmarkt unterwegs. Die dreisten Diebe, vermutlich ein Pärchen im Alter von ca. 25 Jahren, bestahlen nach bisherigen Erkenntnissen zumindest zwei Kunden, welche in dem Markt ihre Einkäufe erledigten. Aus ihren Taschen wurden jeweils deren Geldbeutel entwendet. Die Trickdiebe erlangten so Bargeld in Höhe von knapp 200 Euro. Zu allem Ärgernis wird den Geschädigten ein Behördengang wohl auch nicht erspart bleiben, denn wie in den meisten Fällen so üblich, befanden sich in den Geldbeutel auch noch deren persönliche Papiere.

