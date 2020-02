Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Hatzenbühl (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem nicht unerheblichen Sachschaden, kam es in der Nacht vom 07.02.2020 auf den 08.02.2020. Die geschädigte Fahrzeugeigentümerin hatte ihren Pkw in der Lindenstraße geparkt, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit diesem bei der Vorbeifahrt kollidierte. Obwohl an dem Pkw der Geschädigten ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro entstanden sein dürfte, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell