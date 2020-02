Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung auf Baustelle

Landau (ots)

Beschädigte Schläuche, Filter und Planen im Gesamtwert von etwa 5000 Euro sind das Resultat einer nächtlichen Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zwischen dem 06.02.2020 und dem 07.02.2020 ereignet haben muss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Baustelle in der Straße "An 44" und hielten sich dort unberechtigter Weise auf. Die Polizei sucht Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen. Hinweise werden bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer: 06341/287-0 oder unter der E-Mailadresse: pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

