Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter aus Anlass von Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person

Salzgitter (ots)

Zeit: Freitag, 21.06.2019, 09:00 Uhr - Samstag, 22.06.2019, 08:15 Uhr. Hergang: Seit Freitag, den 21.06.2019, 08:00 Uhr, wurde ein 83-jähriger Salzgitteraner vermisst. Der Mann hatte am Freitagmorgen seine Wohnanschrift verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die bekannt gewordene Krankheitsgeschichte des Mannes begründete die Befürchtung, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Um den Mann aufzufinden, wurden verschiedenste Suchmaßnahmen initiiert. So wurden u.a. Fahndungsaufrufe in den sozialen Medien veranlasst und polizeiliche Mantrailer / Personenspürhunde eingesetzt. Es wurde mehreren Hinweisen nachgegangen, die über die sozialen Medien an die Polizei herangetragen worden waren. Diese führten zunächst nicht zum Auffinden des Vermissten. Seit dem frühen Samstagmorgen war der Polizeihubschrauber im Bereich rund um den Salzgittersee im Einsatz, nachdem ein Personenspürhund eine Fährte des Gesuchten bis in Seenähe verfolgen konnte. Auch Kräfte von DLRG, der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt beteiligten sich an den Suchmaßnahmen am See zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Während die Suchmaßnahmen der Rettungs- und Polizeikräfte am Salzgittersee noch andauerten, nahm eine 54-jährige Spaziergängerin aus Salzgitter leise Hilferufe aus einem dicht bewachsenen Gebüsch in Seenähe wahr. Dort konnte der Mann tatsächlich aufgefunden werden. Er war den Umständen entsprechend wohl auf und wies nur leichte Unterkühlungserscheinungen auf. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

