Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: nach Unfall geflüchtet

Lingenfeld (ots)

Am Donnerstag, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr stieß ein Autofahrer an der Einmündung Druslachstraße/Gartenstraße gegen eine Grundstücksmauer und verursachte einen Schaden von zirka 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit wurden Fahrzeugteile eines silberfarbenen Renault Espace gefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

