Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer, Kreisel an der L 512 Freitag, den 07.02.2020, um 14.20 Uhr Mit Verkehrszeichen kollidiert und weitergefahren!

Edenkoben (ots)

Am Freitagmittag beobachteten Verkehrsteilnehmer, wie ein Pkw-Fahrer etwa 300 Meter nach dem Kreisel in Maikammer von der Fahrbahn abkam und mit einem größeren Verkehrszeichen kollidierte. Anschließend habe der Fahrer ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Neustadt fortgesetzt. Der verantwortliche Fahrer wurde durch die Polizei ermittelt. Er machte einen verkehrstüchtigen Eindruck, wollte aber zum Zustandekommen der Kollision keine Angaben machen. Der verursachte Sachschaden dürfte 1500,- Euro betragen.

