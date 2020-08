Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfall auf Lidl-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Alfeld Ein 45-jähriger Delligser hatte am Samstagmittag, 08.08.2020, zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr, seinen blauen PKW VW Passat auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Alfeld, Hannoversche Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine frische Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Möglicherweise war dieser Schaden durch den Anstoß mit einem Einkaufswagen entstanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. An dem PKW des Delligser ist ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, unter Tel. 05181/91160 zu melden. Ermittelt wird in diesem Fall wegen einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle./tsc

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell