Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Transporter in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am 06.06.2020, im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 01:45 Uhr wurde in Rheinzabern, in der Straße Im Steingebiß ein geparkter Transporter des Herstellers Mercedes, Modell Sprinter in der Wagenfarbe weiß beschädigt. Unbekannte warfen die Heckscheibe des Transporters mit einem Stein ein und beschädigten den rechten Außenspiegel. In vorliegender Sache könnten eventuell Jugendliche als Tatverdächtige in Frage kommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, entsprechende Ermittlungen werden geführt. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen werden können, da sich die Tat in einem Wohngebiet ereignete und entsprechend laut abgelaufen sein dürfte.

