Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: E-Bikes gestohlen

Zwei E-Bikes der Marken Bulls und KTM wurden aus einer Garage in Rosenberg gestohlen. Die Räder wurden zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr aus einer offenen Garage im Dörrhofer Weg entwendet. Der Wert der Räder liegt bei circa 3.400 Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Billigheim-Katzental: Sichtschutzzaun beschädigt

An einem Sichtschutzzaun in der Fontanestraße in Billigheim, zwischen den Häusern 20 und 22, gegenüber der Abzweigung nach Dallau, wurde ein Sichtschutzzaun beschädigt. Zwischen Christi Himmelfahrt und Dienstag dieser Woche, drückten Unbekannte eine gummierte Einlegbahn des Zaunes runter und durchstachen zudem mit einem Ast eine weitere solche Bahn. Zeugen, die sehen konnten wie und vom wem der Zaun beschädigt wurde, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Schefflenz, Telefon 06293 233, zu melden.

