Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Hoheneggelsen

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth; Söhlde/Hoheneggelsen Am heutigen Donnerstag (13.08.2020), gegen 09:15 Uhr, parkte ein 75 Jahre alter Mann aus Söhlde, seinen Pkw Ford B.Max, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße in Hoheneggelsen, hier in Höhe der Haunummer 32A. Als der Söhlder gegen 11:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Unfallbeschädigung am linken Außenspiegel seines Pkw fest. Der Schaden am Pkw beträgt in etwa 1.000,- Euro. Der Unfallverursacher ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden (Lö).

