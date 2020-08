Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sottrum -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Holle- (hei) Am Freitag, den 14.08.2020, kam es gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Hoher Weg in Sottrum/ Holle. Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort, in Höhe der Hausnummer 16, geparkten Fiat 500 im Bereich des vorderen linken Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaub vom Unfallort. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel.:05063-9010 in Verbindung zu setzen.

