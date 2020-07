Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Hinweise erbeten nach gefährlichem Fluchtversuch

Bühl, Vimbuch (ots)

Zu einer Anzeige, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gelangte am Dienstag ein 18-Jähriger. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle in Bühl wollten gegen 18 Uhr den jungen Mann einer Kontrolle unterziehen, dieser konnte jedoch zunächst entkommen. Bei seiner Flucht soll der Motorradfahrer mehrere Überholmanöver, verschiedener Personenkraftwagen im Gegenverkehr an unübersichtlichen Stellen, durchgeführt haben. Es konnte eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern, in der 30er Zone im Bereich von Vimbuch, festgestellt werden. Das amtliche Kennzeichen gab letztendlich Aufschluss über die Halteranschrift. Der Fahrer wurde daraufhin dort angetroffen.

Personen die durch die risikoreichen Überholmanöver gefährdet wurden oder diese beobachten konnten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 bei der Polizei zu melden.

