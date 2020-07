Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - In Brand geraten

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Ein Brand am späten Mittwochvormittag in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Josef-König-Straße dürfte nach bisherigem Sachstand auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Wehrleute aus Bad Rotenfels und Gaggenau mussten kurz nach 11:30 Uhr ausrücken, um das ausgebrochene Feuer in einer Rauchabsauganlage abzulöschen. Ein Übergreifen auf Gebäudeteilte konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Möglicherweise war eine Überhitzung oder ein Funkenflug dafür verantwortlich, dass der in der Abluftanlage befindliche Papierfilter Feuer gefangen hatte. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

