POL-OG: Renchen - Vorfahrt missachtet

Renchen (ots)

Der 53-jährige Fahrer eines Ford war am Dienstagnachmittag auf der K5312 unterwegs und wollte gegen 16.25 Uhr an der Einmündung zur B3 in Richtung Renchen abbiegen. Hierbei soll er nach derzeitigem Sachstand die auf der B3 befindliche, vorfahrtsberechtigte 74 Jahre alte Fahrerin eines Seat übersehen haben. Im Zuge der anschließenden Kollision wurden beide Pkw in den angrenzenden Graben abgewiesen. Die 74-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

