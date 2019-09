Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitagabend im Stadtteil Bergheim einen geparkten Ford Mondeo und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 23.15 Uhr beschädigte der Unbekannte, das auf einem Parkplatz eines Bowling-Centers in der Bergheimer Straße abgestellte Fahrzeug. Anschließend fuhr er einfach davon. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

