Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Baden-Baden (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Dienstagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Gegen 9.15 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der Riederstraße in Richtung Ortsmitte Sandweier unterwegs. An der Kreuzung zur Niederwaldstraße soll der 66-Jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden Seat-Fahrers außer Acht gelassen haben. Infolge dessen sei der von rechts kommende 62-Jährige frontal in die linke Fahrzeugseite des Mercedes gefahren. Ergebnis des Zusammenstoßes ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro an beiden Autos und eine leichte Verletzung des Mercedes-Lenkers. Der Seat musste daraufhin abgeschleppt werden, das andere Auto war weiterhin fahrbereit.

/jh

