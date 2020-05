Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sexualdelikt angezeigt: Polizei sucht Mann mit orangefarbenem Fahrrad

Mönchengladbach (ots)

Nach einem angezeigten Sexualdelikt sucht die Polizei Mönchengladbach nach einem Mann mit einem orangefarbenen Fahrrad.

Ein 13-jähriges Mädchen war nach eigenen Angaben am Freitag, 22. Mai, gegen 15.45 Uhr zu Fuß von der Volksgartenstraße via Hauptbahnhof und Kaiser-Friedrich-Halle in Richtung Bökelstraße unterwegs. Schon am Bahnhof sei ihr eine männliche Person mit einem orangefarbenen Mountainbike aufgefallen. Dieser Mann habe sie angesprochen. Später sei er an der Bökelstraße wieder aufgetaucht. Dort habe er sie schließlich an sich herangezogen und unsittlich berührt. Sie habe sich daraufhin von ihm lösen können und sei an der Bökelstraße Treppen in Richtung Hohenzollernstraße (Parkhaus An den Gerichten) heruntergelaufen.

Die Beschreibung des unbekannten Mannes mit dem orangefarbenen Mountainbike: etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, sportliche Statur, dunkelbraune Haare (Boxerschnitt), Schnäuzer, schwarze, viereckige Brille, bekleidet mit schwarzer Jacke, grauer Jogginghose und weißen Schuhen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise in diesem Fall unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

