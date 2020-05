Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Einbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots)

An der Straße Am Dreimüllerhof in Dahl ist ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagnachmittag (22. Mai) um 15 Uhr bis Sonntag (24. Mai) um 15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Der Einbrecher warf die Fensterscheibe des Wohnzimmerfensters ein und verschaffte sich so Zutritt. Er entwendete Bargeld und technische Geräte.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

