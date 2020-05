Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Serie von versuchten Einbrüchen in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagvormittag wurde die Polizei zu einer ganzen Serie von versuchten Einbrüchen an der Von-Galen-Straße und an der Pestalozzistraße in Mönchengladbach Rheydt gerufen. Unbekannte Täter hatten erfolglos versucht an insgesamt 8 Mehrfamilienhäusern die Eingangstüre aufzuhebeln. Die Polizei bittet Hinweise unter Tel. 02161-290.

